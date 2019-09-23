Еврейский новый год: в Умань направили полтысячи правоохранителей

Охранять порядок в Умани во время еврейского нового года будут 550 силовиков. Фото: Нацполиция

В Умань направили более 550 сотрудников полиции, которые будут следить за порядком во время еврейского нового года Рош-ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В Умань едут правоохранители из 12 областей Украины. В состав отряда входят сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

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В полиции отметили, что в текущем году ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош-ха-Шана приехали 30 тыс. человек.

29 сентября паломники начнут встречать Рош-ха-Шана - иудейский Новый год. В Умани похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман. Встретить новый год у его могилы означает, что целый год будет счастливый.