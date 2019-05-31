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пятница, 31 мая 2019 20:41

Евангелине Савченко срочно нужно оперировать сердце

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  Растяжение сердца: Евангелина Савченко нужна операция
Растяжение сердца: Евангелина Савченко нужна операция

3-летней Евангелина Савченко срочного нужна операция на сердце. У нее диагностировали врожденный порок сердца - открытый артериальный проток и растяжение левого желудочка. Операцию сделают бесплатно в столичном Институте сердца. Однако родители должны купить спиральный комплект, который стоит 64 тыс. грн.

Девочка вместе с родителями живет в Киеве. Мать находится в декретном отпуске, а отец работает водителем в компании ООО "Автологистика".

"Очень прошу помощи на сбор средств. Так как мы сами, к сожалению, не можем собрать такую ​​сумму. Работает только муж. Пока мы сами соберем нужную сумму, то пройдут годы. А Еве нельзя ждать с операцией. Это же сердце. Мы будем благодарны за помощь всех неравнодушных. Ценим каждую копейку", - рассказывает Татьяна Анатольевна Савченко, мать девочки.

Все необходимые документы доступны на сайте фонда по ссылке.

Реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд "Сердце на ладони"

Юридический адрес: 02140, г. Киев, ул. Мишуги, 8/48

ЕГРПОУ 37432793, МФО банка: 320649

р / с 26001060714855 в ОАО КБ "ПРИВАТБАНК" г. Киев

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Савченко Евы.

Автор: Екатерина Романчук
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