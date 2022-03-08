Эвакуация из Сум: первая колонна отправилась по "зеленому коридору"

В Сумах 8 марта создали зеленый коридор, начался первый этап эвакуации мирного населения.

Временные рамки работы гуманитарного коридора - с 09:00 до 21:00, сообщает Верховная Рада в Telegram.

"35 автобусов уже выехали из Полтавской области в сумы, чтобы эвакуировать людей. В колонне – представители Красного Креста, медики. Направлено также 20 тонн гуманитарной помощи: еда и лекарства", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что людей вывозят на автобусах с красным крестом. Эвакуация проходит по маршруту: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава.

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Можно отправляться собственным транспортом, вторая колонна формируется для выезда около 13:00. Выезд из Сум со стороны педагогического университета. Также будут организованы автобусы.

Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в частности иностранных студентов, а также граждан Индии и Китая. Речь идет также о доставке гуманитарным коридором продуктов питания и медикаментов. В то же время украинская сторона уже располагает информацией о том, что россияне планируют срыв работы гуманитарных коридоров. Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем.