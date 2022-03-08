Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум: время и маршрут

Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в том числе иностранных студентов. Фото: "Суспільне"

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации людей по маршруту: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Для этого уже объявили режим тишины. Никакие другие маршруты не соглашались, заявила во вторник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Gazeta.ua.

"8 марта должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован Министерством обороны РФ в ответном письме в Международный комитет Красного Креста. То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы", - сказала она.

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Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в частности иностранных студентов, а также граждан Индии и Китая. Речь идет также о доставке гуманитарным коридором продуктов питания и медикаментов.

В то же время украинская сторона уже располагает информацией о том, что россияне планируют срыв работы гуманитарных коридоров. Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем.

Временные рамки работы гуманитарного коридора - с 09:00 до 21:00. Первая колонна должна начать движение из города в 10:00. На собственных автомобилях можно двигаться по гуманитарному коридору за автобусной колонной.

По всему маршруту должны быть убраны любые препятствия для движения колонн. Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица - Андрияшевка - Ромны - Недригайлов - Сумы.

В Минобороны РФ подтвердили, что с 09:00 открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. При этом Украина четко заявила, что пока согласован выезд только из Сум. Другие направления не работают.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.