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воскресенье, 22 августа 2021 15:50

Эвакуация из Кабула и репетиция парада - как прошла неделя в фото
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Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua.

События в Украине

Женщина идет по затопленной улице после обильных осадков в Керчи, оккупированный Крым.

На аллее Героев Небесной сотни сносят советские декорации.

Один из универсалов, изданных в Батурине в конце XVII - начале XVIII в., экспонируется в Национальном заповеднике Святой Софии Киевской.

Украинские солдаты устанавливают памятник своему собрату на позиции фронта на окраине города Торецкое в Донецкой области.

Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве.

Мировые новости

Рабочие собирают кофе робуста в Сан-Габриэль-да-Палья, штат Эспириту-Санту, Бразилия.

Эвакуированные из Кабула на немецком самолете в аэропорту Ташкента.

Кормления детеныша панды в заповеднике гигантских панд Шеншупинг в провинции Сычуань в Китае. Гигантская панда по имени Чжэн Чжэнь родила двух детенышей в июле.

Папа Франциск играет в инклюзивный настольный футбол, который ему подарили.

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