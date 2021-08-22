Эвакуация из Кабула и репетиция парада - как прошла неделя в фото

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua.
События в Украине
Женщина идет по затопленной улице после обильных осадков в Керчи, оккупированный Крым.
На аллее Героев Небесной сотни сносят советские декорации.
Один из универсалов, изданных в Батурине в конце XVII - начале XVIII в., экспонируется в Национальном заповеднике Святой Софии Киевской.
Украинские солдаты устанавливают памятник своему собрату на позиции фронта на окраине города Торецкое в Донецкой области.
Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве.
Мировые новости
Рабочие собирают кофе робуста в Сан-Габриэль-да-Палья, штат Эспириту-Санту, Бразилия.
Эвакуированные из Кабула на немецком самолете в аэропорту Ташкента.
Кормления детеныша панды в заповеднике гигантских панд Шеншупинг в провинции Сычуань в Китае. Гигантская панда по имени Чжэн Чжэнь родила двух детенышей в июле.
Папа Франциск играет в инклюзивный настольный футбол, который ему подарили.
Сгоревшие мобильные дома в Клирлейке, штат Калифорния. Они пострадали от лесных пожаров.
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