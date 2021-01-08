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пятница, 08 января 2021 22:25

"Это яд" - СБУ расследует ввоз некачественной вакцины от Covid-19

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&quot;Это яд&quot; - СБУ расследует ввоз некачественной вакцины от Covid-19
В Украине завозили некачественные вакцины. Фото: Укринформ

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применение ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от коронавируса.

"Группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса Covid-19 производства компании Pfizer", - заявили в спецслужбе.

Расследованием проверяются обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021.

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Напомним, Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить информацию о якобы ввоз в Украину контрабандой вакцины от Covid-19.

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