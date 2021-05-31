"Это позор на весь мир" - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить

Писатель, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий умер 30 мая. Ему было 74 года. ФОТО: Facebook

Литературовед и прозаик Михаил Слабошпицкий умер 30 мая. Его хотят похоронить на Байковом кладбище. Но администрация Киева не дает на это разрешения.

Об этом в Facebook написала жена Михаила Слабошпицкого Светлана Короненко.

"Коррумпированный город Киев. Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище. Это я отвечаю всем, кто интересуется местом и временем похорон моего мужа, выдающегося украинского писателя Михаила Слабошпицкого!", - написала она .

Пост Светланы Короненко активно комментируют.

"Как такое может быть? Это позор", - пишет Светлана Кресак.

"Господин Кличко! Ваши подчиненные, очевидно, хотят большой взятки. А вы дайте им волшебного пенделя. Киев потому и Киев, что в нем случаются такие люди, как Михаил Слабошпицкий, которые достойно живут и работают. И город должен достойно провожать их в мир иной, прорастая их добрыми делами", - отметила Любовь Голота.

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"Это позор на весь мир. Михаила знают далеко за пределами Украины. Лауреат премии имени Шевченко не удостоился быть похороненным на Байковом кладбище? Они хоть знают, кто такой Михаил Слабошпицкий?!" - прокомментировала сообщение Вера Кулевая.

Михаил Слабошпицкий умер в 74 года. Он - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.