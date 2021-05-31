"Это позор на весь мир" - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить

 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 270
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 639
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 396
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2457
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 513
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 900
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1485
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1224
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2295
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
12
13
4
32
10
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных
Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных
Лучше не нюхать: зацвел &quot;дьявольский язык&quot; с невыносимым запахом
Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом
&quot;Устали от безконцертной ж..пы&quot; - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
&quot;Аваков - черт&quot;, &quot;Stop русский мир&quot; — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
Видео
Все видео
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1305
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 288
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 711
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 783
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 22:17

"Это позор на весь мир" - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить

  Комментировать
&quot;Это позор на весь мир&quot; - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить
Писатель, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий умер 30 мая. Ему было 74 года. ФОТО: Facebook

Литературовед и прозаик Михаил Слабошпицкий умер 30 мая. Его хотят похоронить на Байковом кладбище. Но администрация Киева не дает на это разрешения.

Об этом в Facebook написала жена Михаила Слабошпицкого Светлана Короненко.

"Коррумпированный город Киев. Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище. Это я отвечаю всем, кто интересуется местом и временем похорон моего мужа, выдающегося украинского писателя Михаила Слабошпицкого!", - написала она .

Пост Светланы Короненко активно комментируют.

"Как такое может быть? Это позор", - пишет Светлана Кресак.

"Господин Кличко! Ваши подчиненные, очевидно, хотят большой взятки. А вы дайте им волшебного пенделя. Киев потому и Киев, что в нем случаются такие люди, как Михаил Слабошпицкий, которые достойно живут и работают. И город должен достойно провожать их в мир иной, прорастая их добрыми делами", - отметила Любовь Голота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого

"Это позор на весь мир. Михаила знают далеко за пределами Украины. Лауреат премии имени Шевченко не удостоился быть похороненным на Байковом кладбище? Они хоть знают, кто такой Михаил Слабошпицкий?!" - прокомментировала сообщение Вера Кулевая.

Михаил Слабошпицкий умер в 74 года. Он - член Национального союза писателей Украины, лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005), за роман-биографию "Поэт из ада". Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. Его сын Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это позор на весь мир" - Михаила Слабошпицкого не могут похоронить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 7848
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6624
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 3987
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3672
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3123
Общество
Брату судьи Вовка уменьшили размер залога
Брату судьи Вовка уменьшили размер залога
Что может уберечь человека от диабета и ускорить метаболизм - исследование
Что может уберечь человека от диабета и ускорить метаболизм - исследование Просмотров: 45
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
12
 Просмотров: 1305
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
6
 Просмотров: 270
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
2
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 56357
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть