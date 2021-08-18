"Это ложь": Кулеба говорит, что Украина не бросила своих военных в Афганистане

Украинцев вывезут с базы либо силами Киева, либо силами иностранцев, которые заключали с ними контракт. Фото: Reuters

В Афганистане нет украинских военных или Национальной гвардии. На территории страны остаются лишь частные лица, работавшие там по контракту.

МИД контактирует с 12 украинцами, которые находятся на захваченной талибами военной базе неподалеку от Кабула, и эвакуирует их, как только появится возможность, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Это бывшие военные или бывшие летчики гражданской авиации, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане. Они не военнослужащие. Мы с ними на связи и прилагаем все усилия для того, чтобы с той базы их достать. Поскольку это военный объект, талибы взяли его под контроль. Ребят вывезем либо мы, либо компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы будем оказывать полную поддержку", - сказал Кулеба.

Сегодня он общался по телефону с одним из 12 украинцев. Прямой угрозы их жизням или безопасности нет.

"Вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний. Украинцы — молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно, как лидеры. Просто так взять и уйти с базы невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос. Еще раз — для меня достаточно слов "гражданин Украины", чтобы сделать все, чтобы помочь, обеспечить возвращение и гарантировать безопасность", - добавил глава МИД.

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Вчера в МИД сообщили, что на военной базе в Афганистане находятся 12 украинцев. У военных есть еда, они не покидают объект, потому что в городе хаос. Об эвакуации, во время которой вывезли ночью восемь украинцев и 72 иностранца, военным не сказали. Украинское посольство пытается найти способ их эвакуировать. Дипломаты объясняют, что не могут немедленно вывезти наших граждан из-за перекрытой дороги в аэропорт. Пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор.