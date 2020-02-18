"Это катастрофа для нашего имиджа" - Климкин рассказал о последствиях для Украины от импичмента Трампа

Павел Климкин: Теперь Украина превращается в токсичный фактор внутренней политики США. Фото: Тарас Подолян

Ранее мы были положительным фактором во внешней политике США. Теперь - нет.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Со времен Майдана Украины в мире позиционируется как государство людей, которые борются за свободу. В Европе нет наглядных примеров, как тысячи добровольно идут на фронт воевать за независимость своей страны. Теперь Украина превращается в токсичный фактор внутренней политики США. Трамп имеет поддержку в Республиканской партии более 90 процентов. Его любят американцы. И вот включает рядовой житель Техаса телевизор и слышит, что именно из Украины начался импичмент Трампа. Это катастрофа для нашего имиджа на годы вперед. В Москве радуются и пьют шампанское", - рассказывает дипломат.

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По его словам, нужно изменить повестку дня с внутреннего на внешний.

"Затягивать Штаты в различные совместные истории на международной арене. Например, санкции против российского "Северного потока-2" играют нам на руку. Также можем апеллировать к безопасности на европейском пространстве, в Черноморском регионе", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.