"Это для него норм" - Зеленского заподозрили в причастности к скандальному номеру "Квартала 95"

Кощкина считает, что "Квартал 95" имеет большое общественное влияние. Фото: "Обозреватель".

Президент Зеленский может быть причастен к скандальному номеру "Квартала 95", в котором высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявила журналистка Соня Кошкина, которая вспомнила признание шоу-вумен Елены Кравец о том, что Зеленский вычитывает сценарии и шутки бывших коллег, передает "Обозреватель".

"Кто-то из "кварталовцев" говорил, что Зе до сих пор присутствует во всех чатах, а также вычитывает все сценарии. То есть, если он это пропустил, для него это норм", - написала она.

Кошкина считает, что "Квартал" имеет большое влияние на общество.

"Еще задолго до избрания Зе я говорила: "Квартал" - самый мощный электоральный инструмент страны. С избранием шестого главы государства этот статус "Квартала" не изменился. Наоборот, укрепился", - говорит Кошкина.

Накануне на скандал отреагировала и сама Гонтарева.

"Это стыд! Смеяться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мне стыдно" - министр культуры извинился за хор им. Веревки в "Квартале 95"

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она на номер отреагировала. Сказала, что насмехаться над человеческим горем - это стыд. Однако в суд подавать не планирует.