"Есть угрозы утечки" - Украине следует уничтожить опасные патогены в медлабораториях

ВОЗ рекомендует Украине уничтожить опасные патогены, которые есть в украинских медлабораториях.
Об этом сообщает Reuters.
Из-за бомбежки украинских городов вырос риск утечки болезнетворных микроорганизмов, утверждают специалисты по биозащите.
ВОЗ не сообщила, когда такая рекомендация была предоставлена и каких образцов она касается.
Пока нет информации, выполнило ли Министерство здравоохранения Украины данные рекомендации.
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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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