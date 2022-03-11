"Есть угрозы утечки" - Украине следует уничтожить опасные патогены в медлабораториях

ВОЗ рекомендует Украине уничтожить опасные патогены в медлабораториях. Фото: ua.news

ВОЗ рекомендует Украине уничтожить опасные патогены, которые есть в украинских медлабораториях.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за бомбежки украинских городов вырос риск утечки болезнетворных микроорганизмов, утверждают специалисты по биозащите.

ВОЗ не сообщила, когда такая рекомендация была предоставлена и каких образцов она касается.

Пока нет информации, выполнило ли Министерство здравоохранения Украины данные рекомендации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ готовит еще одну "ужасную операцию" - Кулеба

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.