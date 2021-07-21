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среда, 21 июля 2021 01:03

Есть угроза "взрывного роста" заболеваемости на Covid-19

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Есть угроза &quot;взрывного роста&quot; заболеваемости на Covid-19
Коронавирус в Украине может разогнаться "взрывными темпами". Фото: Reuters

В Украине завершилась фаза падения заболеваемости Covid-19.

Cуществует угроза возникновения "взрывных темпов" последующего роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", сообщает пресс-служба НАН Украины.

"За последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемические показатели, как мы считаем, отражают эпидемическую динамику быстрее: количество положительных ПЦР-тестов, новых госпитализаций и новых зарегистрированных случаев болезни. Число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3% в соответствии. Темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока. К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим с 2 июля 2021 ", говорится в сообщении.

Уменьшился и возраст в новых инфицированных коронавирусом и их госпитализаций. Произошел рост не только доли детей среди новых случаев болезни и госпитализаций, но и доли людей в возрасте 18 - 34 года включительно, - заявили в НАН.

Почти весь недельный прирост общенациональной заболеваемости сосредоточен в группе "Юг", причем львиная доля прироста приходится на Одесскую область. Менее заметны очаги заболеваемости можно выделить в Киеве и Сумской области.

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Ситуация с пандемией коронавируса в мире становится все сложнее. Это связано с появлением новых Covid-штаммов, смешением социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин.

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