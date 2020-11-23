Есть свет в конце туннеля - ВОЗ об окончании пандемии

В ВОЗ рассказали об окончании пандемии. Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на позитивные новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса.

Он рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии Covid-19, заявил во время брифинга в штаб-квартире ВОЗ.

"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.

Гебреисус надеется, что вакцина вместе с другими мерами поможет победить коронавирус.

"Сейчас имеется реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19", - добавил он.

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Напомним, для украинцев вакцины станут доступными в мае-июне следующего года благодаря программе COVAX.