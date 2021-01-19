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четверг, 21 января 2021 20:23

Если недовольные властью объединятся, будет общественный взрыв - историк

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Если недовольные властью объединятся, будет общественный взрыв - историк
Сергей Громенко: Была похожая история с пленками Николая Мельниченко относительно убийства Георгия Гонгадзе. Тянется два десятилетия. После их обнародования состоялась акция "Украина без Кучмы" - настоящее побоище в центре Киева. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Белорусская оппозиция обнародовала записи разговоров, где представители КГБ страны якобы обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета. Это может привести к общественным протестам в Украине.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Была похожая история с пленками Николая Мельниченко относительно убийства Георгия Гонгадзе. Тянется два десятилетия.

После их обнародования состоялась акция "Украина без Кучмы" - настоящее побоище в центре Киева. Она стала катализатором и подготовкой к Оранжевой революции. За "Кольчуги" (в апреле 2002-го бывший майор госохраны Николай Мельниченко дал показания, что имеет запись разговора президента Леонида Кучмы и руководителя Укрспецэкспорта. Якобы обсуждали детали спецоперации по продаже в Ирак в обход международных санкций четырех станций радиотехнической разведки "Кольчуга". - Gazeta.ua) мы испортили отношения со Штатами

Все может повториться - разгореться протест на фоне несправедливого ужерживания Андрея Антоненко (музыкант и ветеран украинского-российской войны, которого обвиняют в убийстве Шеремета, больше года находится в СИЗО. - Gazeta.ua) под стражей. Новая американская администрация Джозефа Байдена также может задать несколько вопросов Банковой", - считает эксперт.

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Министерство внутренних дел утверждает, что записи связанные с потребителями, а не исполнителей. Пытаются снять с себя ответственность, считает историк.

"Зеленский выберет привычную тактику - молчать. Это доказывает, что в Украине неотвратим масштабный протест. Вопрос только, когда и с чего начнется. Сегодня недовольство концентрируется в нескольких группах, они не пересекаются. Есть политические противники Зеленского, которых почему-то до сих пор называют "порохоботами". Другие недовольны экономическими преобразованиями. Это показали протесты ФЛП. Какое-то событие может объединить настроения этих групп", - добавляет Сергей Громенко.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

4 января белорусская оппозиция передала украинским средствам массовой информации записи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева. Звучат его слова, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Обсуждает способ убийства журналиста Павла Шеремета. Ставит задачу взорвать.

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21
января

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