Если исчезла мобильная связь и интернет: что делать

Есть угроза, что окупанты могут вывести из строя объекты связи, точки обмена трафиком, а также узловые станции.
"В таком случае будут работать сети только тех операторов, которые имеют больше резервных или альтернативных каналов связи, в частности своих каналов непосредственно за границу", - говорится в сообщении Офиса эффективного регулирования BRDO.
Если таких атак не будет, то связь останется, но возникнет вопрос стабильности и качества работы операторов в этот период.
Если будут длительные сбои в энергоснабжении, сети всех операторов на всей территории Украины будут работать с перебоями.
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У всех операторов есть свои генераторы, но долго их не хватит. Скорее всего, они будут использоваться для защиты объектов инфраструктуры. Но это частный вопрос.
В случае отсутствия электроснабжения мобильные телефоны не будут работать так же.
Какой интернет более стабильный в условиях войны:
В Украине около 2 тысяч операторов по всей стране, предоставляющих услуги интернета. У них есть альтернативные маршруты, а несколько десятков операторов имеют свои защищенные каналы за границей – в этом случае связь будет более стабильной, а ситуация менее критичной по сравнению с мобильным интернетом.
На что может повлиять отключение или нестабильная связь:
Интернет используется во всех отраслях. Поэтому банки будут работать с перебоями, большие инфраструктурные объекты останутся без связи, и это проблема. Остальные отрасли будут парализованы без интернета.
Как подготовится к отключению интернета и мобильной связи:
нужно зарядить портативные приборы связи;
установить любое приложение, использующее Wi-Fi и Bluetooth.
Гражданские радиостанции широко используются военными с обеих сторон, поэтому не стоит рассчитывать на то, что их можно будет приобрести в магазине через две недели после начала войны. Кроме того, есть риски подавления их работы или прослушивания разговоров средствами РЭБ и РЭР.
Что делать, если в вашем регионе временно исчезнет покрытие вашего оператора? Ниже инструкция, как подключить услугу "Национальный роуминг":
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