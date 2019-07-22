Если Донбасс получит особый статус, его будет ненавидеть вся страна

Сергей Гармаш: Автономия Донецкой и Луганской областей может спровоцировать парад суверенитетов в других регионах. Получим реальную гражданскую войну. Фото: Сергей Старостенко

Мы не можем вернуть оккупированные территории на условиях Путина. Это еще больше угрожает Украине.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"У людей будет ощущение тотальной несправедливости. Тысячи наших солдат погибли не для того, чтобы те, кто поднял оружие против своей страны, избежали наказания. А им хотят предоставить какие-то политические льготы", - объясняет эксперт.

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Ощущение несправедливости заставляет украинцев выходить на протесты, отмечает он.

"Если Донбасс получит особый политический статус на российских условиях, его будет ненавидеть вся страна. Автономия Донецкой и Луганской областей может спровоцировать парад суверенитетов в других регионах. Получим реальную гражданскую войну.

Окончание конфликта на условиях России - это дестабилизация, потеря суверенитета и угроза реальному существованию страны", - добавляет журналист.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.