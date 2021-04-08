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"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко

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&quot;Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас&quot; - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи на Киевщине. Во время встречи с медработниками он поблагодарил их за самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь людей.

Порошенко также отметил, что для преодоления пандемии нужно немедленно обеспечить Украину миллионами доз вакцины. Сейчас это может сделать только власть - отмечает Порошенко.

"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал сейчас. Мы обращаемся ко всем производителям вакцин для того, чтобы поставки вакцин в Украине ускорили. Но хочу подчеркнуть, что решением Всемирной организации здравоохранения вакцины продаются только правительствам государств", - говорит Порошенко.

"Я уже обратился к социально ответственному бизнесу. Такие компании как Рошен, Coca-Cola, Unilever обратились с тем, чтобы им продали вакцины, чтобы облегчить бремя для бюджета. Это можно будет сделать тогда, когда выберут вакцины все государства мира. Я считаю, что это правильно, это справедливость. Что независимо от наличия средств человечество должно быть защищено", - объясняет Петр Порошенко.

Он также отметил, что дискуссии о необходимости вакцинации излишни. "Вакцинироваться надо всем и немедленно. А проблема в другом - когда все убедились, что массовая вакцинация единственная даст коллективный иммунитет без большого количества жертв - вакцинироваться нечем. Потому на вопрос, где взять вакцину, власть не дала ответ. Пока осталось в наличии немного меньше 200 тыс. вакцин индийского производства CoviShield. И 215 тыс. вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту", - отмечает Порошенко.

"Мы требуем от правительства заключить нормальную, конкретную сделку и обеспечить поставки до июня-июля месяца 3-4 млн доз вакцины, что должно быть прописано в контракте", - подчеркнул Порошенко.

"Мы как оппозиция готовы включиться в переговорный процесс и выявление механизма обеспечения бесперебойного характера поставок", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Он также обратился к правительствам дружественных государств, которые завершают вакцинацию с призывом помочь Украине срочно получить еще 10 млн доз вакцин. "Это возможно сделать в ближайшие два месяца. И тогда у нас будет 15 млн доз", - отмечает пятый президент.

Порошенко также призвал правительство разрешить закупку вакцин для органов местного самоуправления. "Я надеюсь, что удастся закупить вакцины и нашим муниципалитетом за счет средств местных бюджетов, чтобы защитить каждого жителя. Критически важно, чтобы 20 млн доз поступило в течение нескольких месяцев", - резюмирует Петр Порошенко.

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