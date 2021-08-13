Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог

Майданы 2004 и 2013 года стали уникальным явлением, которое спасало от диктатуры и России. Если бы народ не отстаивал свои права, то Украина напоминала бы Беларусь во время режима Александра Лукашенко.

Более об Оранжевой революции, Революции достоинства и их значении для Украины в интервью Gazeta.ua рассказал историк и политолог Станислав Федорчук.

Автор: istpravda.com.ua Масштабная фальсификация голосов стала личной несправедливостью для украинцев в 2004-м

Что подтолкнуло украинцев найти мужество выйти на Майдан в 2004-м, учитывая, что Украина является постсоветской страной?

Большинство митингующих в 2004-м были молодежью. Значительную часть сознательной жизни они прожили в независимой Украине. Кроме того, среди населения господствовали романтические настроения. Верили, что с приходом Виктора Ющенко удастся реформировать экономику, установить новые отношения между обществом и властью. Дополнительно люди увидели, что донецкая мафия в образе Виктора Януковича приведет в никуда. Согласно понимали угрозы, которые для них открываются. Помню, как перед Майданом менеджеров из Донецка, Макеевки, Енакиево рассылали по регионам, где они устанавливали свои порядки. Тогда у людей был шок, они воспринимали это как вторжение. Знали, что донецкая мафия формировала свою команду, которая поглотит политику и экономику, не считаясь с местными элитами, культурными, историческими особенностями. Донецкую мафию рассылали по регионам. У людей был шок

Были какие-то действия Виктора Ющенко, которые помогли Майдану победить, или это заслуга народа?

Партийные штабы какую-то роль играли, но огромное количество людей, в частности, студентов, аспирантов приезжали по собственному желанию. Люди верили, что Ющенко - это тот президент, который сможет изменить Украину, поведет к европейской и евроатлантической интеграции и отдалит от прошлого, в том числе от Москвы. Масштабная фальсификация голосов стала для них личной несправедливостью. Понимали, что дело не только в кандидатах в президенты, но и в самой Украине, в отношении власти к народу, его голосу. Тогда начали протестовать не только за Ющенко, но и против фальсификации.

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Что было, если бы украинцы не достигли своего и Виктор Янукович ранее стал президентом?

Проигрыш Януковича стал для Украины большим добром. Нам удалось оттянуть момент реванша пророссийских сил. Иначе влияние РФ в Украине был бы столь сильным, что фактически независимость имели только не бумаге. У нас были бы и российские гарнизоны, и российские граждане в правительстве. Происходила бы медленная аннексия Украины. Пришлось бы приложить гораздо больше усилий, чтобы сбросить с себя российскую власть. Не факт, что после этого, Украина контролировала ту территорию, что имеем сейчас. Она была бы значительно меньше. Как показывают исследования, аннексия Крыма, вторжения в Донецкую и Луганскую области планировались долгими годами, это не спонтанная действие. Все сценарии были готовы. В отличие от проведения политических митингов, передвижения целых батальонных тактических групп, крупной техники требуют много времени, ресурсов, логистических схем. Над этим долго работали.

Что помогло Революции достоинства достичь успеха. В чем была ее сила?

Если Оранжевая революция была протестом детей, то Революция достоинства - родителей, которые увидели, что их детей бьют, и они уже не имеют права быть в стороне. Она объединила очень разных людей, но все были согласны с тем, что жить дальше в стране, где царит диктатура и одна семья решает все, невозможно. Для большинства украинцев поворот в сторону России воспринимался как абсолютный регресс. Привлечение российских спецслужб в Крыму, на Донбассе стало очевидным доказательством, что за Януковичем стоят российские агенты. Протестующие осознавали, что на правильном пути, если отступят - потеряют страну. Кремлевская пропаганда утверждает, что война на Востоке произошла именно из-за Майдана. Это не так. Если бы не большая мобилизованность украинцев на Майдане, то не было бы такого мощного сопротивления перед Россией, мы не должны добровольцев, волонтеров. Эти люди поверили, что у них есть собственная страна, приняли ее политически. Автор: Reuters Майдан будет существовать пока все его требования не выполнят

Почему власть пошла на вооруженное противостояние?

Янукович не имел тогда полноценной власти. На него давила Россия и требовала крови. Хотели, чтобы показать свою мощь и наказал всех. Поэтому и начались обстрелы. Участие в них принимали не только украинские силовики, но и мафия из Донбасса. Использование оружия стало проявлением бессилия. Показало, что власть окончательно теряет легитимность. Вместо того, чтобы вести дискуссии, искать выход из политического кризиса, провести внеочередные выборы, власть решила, что проще стрелять людей и решать конфликт силой. Россия давила на Януковича. Требовала крови

Что было бы, если бы мы проиграли?

Тогда имели б огромное присутствие России в Украине. Была бы полноценная диктатура, вроде режима Александра Лукашенко в Беларуси. Многие не выдержали б и уехали с Украины. Многие бы сели в тюрьмы, СИЗО. Жить при Януковиче было бы крайне трудно.

Революция достоинства сбросила Януковича, но не "родила" нового национального лидера. Почему?

В Украине и в мире кризис политических партий. "Партия Регионов" всегда была командой хищников, которые объединилась ради полезных целей: господство над определенными регионами, сферами экономики и прочее. Они никуда не делись. Разбежались по разным партиям, создали ОПЗЖ и успешно существуют. Самое страшное, что они до сих пор представляют интересы России и не скрываются. А мы дали возможность расправить крылья, влиять на политику Украины, делая вид, что войны нет. Это расшатывает нашу государственность. Что касается партий правого спектра. Так Петр Порошенко и Арсен Аваков сделали все, чтобы их убрать от власти. Видели в них серьезных конкурентов и сыграли на опережение. Обвинили планировании штурма Верховной Рады и государственного переворота. Хотя Авакова суд заставил публично извиниться за это, большинство людей поверили, что представители правых партий являются полубезумными людьми, которые хотят захватить власть. Кроме того, правые никогда не были способны финансово и организационно. Значительная часть кадров, которые могли прийти к власти, тогда пошли на фронт. У них не было ни времени, ни возможностей развивать политические ячейки. Сейчас ситуация такая же. У них нет ресурсов, чтобы бороться за власть в парламенте.

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Как Майданы повлиял на политиков?

Майданы возникают не тогда, когда этого хотят представители власти. Это они хорошо поняли. Но больших изменений не боятся. Политики, которые появлялись во время обеих революции, быстро угасали. Поэтому революции нельзя считать кузницей политических кадров. Легко вылезти на сцену и себя проявить, но удержаться среди политической элиты очень сложно. Майдан - это больше фактор политической социализации украинского общества, когда народ объединяется ради общих целей. Однако это не место, где появляются новые лидеры. Все, кто был на сцене во время Майданов представляли старые политсилы.

Изменила Революция достоинства отношение мира и России в частности к Украине? Как именно?

Россия поняла, что мы отплываем от них в сторону Запада, и надо любыми методами вмешаться в ситуацию в Украине. Сделать определенные системные шаги, которые позволят шантажировать политическую верхушку, чтобы страна не смогла полноценно интегрироваться в европейскую и евроатлантическу структуру. При этом осознают, что имеют дело не с отдельным политиком или политической силой, а с обществом, которое знает, чего хочет и не согласится на российскую оккупации. Объективно имеют определенный отчаяние, потому что считали, что их примут с почестями, а армию будут встречать с цветами, а не пулями. Мы опираемся и миф о том, что Украина немного не такая Россия, развеивается. И чем дольше будет длиться война, тем меньше РФ будет иметь сторонников. Европа и США изменили мнение об украинском обществе. Считают демократическим и способным отстаивать свои ценности. Зато власть Украины не вызывает доверия ни в европейских, ни в американских партнеров. Их раздражает непоследовательность и отказ от реформ в сфере судопроизводства, борьбы с коррупцией, обороны и безопасности. Майдан будет существовать пока все его требования не выполнят

Что общего и отличного в Майданах 2004 и 2013 года?

Второй Майдан был гораздо масштабнее и длился дольше. Он себя защищал, потому что силовики вели себя агрессивно. Люди должны были объединяться и давать отпор. Это была своеобразная Сечь. Имели высокие цели. Отстаивали будущее Украины и народа. Затем большинство отправились на фронт, демонстрирует твердость их убеждений. Оранжевая революция была же больше мирной. Ориентировалась в основном на Ющенко. Затем часть участников разочаровалась и не вернулись в политическую борьбу. Оба Майданы были проявлениями самоорганизации украинцев на очень высоком уровне. Были группы, которые оказывали медпомощь, готовили пищу, раздавали одежду.

Как обе революции изменили политические взгляды украинцев?

Благодаря революциям украинцы стали более политически заинтересованными. Поняли, что Украина для них не просто место жительства, что это больше, чем название территории на карте. И это произошло очень быстро, ведь в политической истории мира не так много нации, которые приходили к таким выводам за короткий период. Это ускорило историческое время Украины и ее модернизацию. Начала активно формироваться политическая нация. Рано или поздно появятся и политические силы, которые будут отстаивать ценности Майдана, и однозначно занимать достойное место в парламенте.

Как Майдан целом изменил Украину?

Майдан является до сих пор малоисследованным явлением, которое ситуативно объединяет людей. Возникает тогда, когда в этом есть общественная необходимость. Он очень чувствителен к глобальным проблемам украинцев. Возникает, потому что украинские политики хуже чувствуют вызовы. Он более гибкий и активный. Политики реактивно реагируют на происходящее. Что-то произошло и они берутся это решать. Майдан смотрит в будущее. Это уникальная форма демократии, которая не раз спасла Украину от России и диктатуры. Он продемонстрировал, что в нас есть гражданское общество, которое реагирует на проблемы и требует их решения. С этим фактом придется считаться партнерам и врагам. Майдан побудил принять немало реформ несмотря на нежелание некоторых политиков и игру олигархов. И мы только в начале пути. Ценности Майдана до сих пор актуальны. Так что он будет существовать пока все его требования не выполнят.

Оранжевая революция или Оранжевый майдан - кампания протестов в Украине, которую организовали сторонники Виктора Ющенко, основного кандидата от оппозиции на президентских выборах 2004 года. Акция началась 22 ноября 2004 года как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов. Тогда центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты, согласно которым якобы победил его соперник - Виктор Янукович.

Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные области страны. Януковича поддержал Восток и Юг. Революция достоинства продолжалась с 30 ноября 2013 до февраля 2014 года. Одними из главных причин протестов стали чрезмерная концентрация власти в руках Виктора Януковича, нежелание народа мириться с превращением страны на одну из колоний России.

Чтобы прекратить протесты силовики использовали оружие. В результате погибли около сотни митингующих. Их прозвали "Небесной сотней".