"Если болезнь будет прогрессировать, проживу максимум год" - участнику боевых действий и полицейскому требуется лечение за рубежом

Автор: Фото предоставлено Сергеем Бузуляком В 37-летнего Сергея Бузуляка с Кропивницкого обнаружили боковой амиотрофический склероз - это неизлечимая генетическая и прогрессирующая болезнь. Ее развитие останавливают стволовыми клетками в Германии.

В 37-летнего Сергея Бузуляка с Кропивницкого обнаружили боковой амиотрофический склероз - это неизлечимая генетическая и прогрессирующая болезнь. Ее развитие можно остановить с помощью стволовых клеток. Экспериментальное лечение проводят в Германии.

"Все началось два года назад, когда у меня отказали ноги. Врачи долго не могли обнаружить причину. Диагноз установили в столичном госпитале. Сейчас уже ослабли руки, трудно даже держать ложку. Передвигаюсь с помощью специальных бандажей для ног. Если болезнь будет прогрессировать, проживу максимум год. Будут проблемы с речью, дыханием, голосом, глотанием, жеванием. Помочь могут в клинике Мюнхена. Развитие болезни останавливают с помощью стволовых клеток. Люди живут и по 20 лет. Но надо направление от министерства здравоохранения. Мне отказали не только в финансировании, потому что нет такой программы, но и в документальном сопровождении. Мы попросили немецких врачей, чтобы прислали вызов и счет на оплату, чтобы была гарантия, что возьмут меня на лечение. Еще звонили из какой-то столичной клиники. Предлагают в них лечение и тоже стволовыми клетками. Волонтеры хотят убедиться, правдива эта информация", - рассказал Gazeta.ua Сергей Бузуляк.

Служил старшим инспектором отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Кировоградской области. Является участником боевых действий в зоне ООС. 2014 года в Донецкой области погиб его младший брат-спецназовец 27-летний Анатолий.

"Мои дети служили Родине. Но государство оценило жизнь Толи орденом "За мужество", а потерю здоровья Сергея своим равнодушием. Помогают только волонтеры и неравнодушные люди. Сын требуется лечение в Германии, чтобы продлить его жизнь, чтобы он видел, как растут его трое детей", - говорит мать Галина Бузуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это единственный шанс спасти моего ребенка" - мать умоляет о помощи на лечение дочери

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4731 2196 1268 5234 (мать Сергея Бузуляк Галина Дмитриевна).