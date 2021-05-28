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пятница, 28 мая 2021 18:40

Еще в двух городах будут вакцинировать людей из списка "Дії"

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Еще в двух городах будут вакцинировать людей из списка &quot;Дії&quot;
Во Львове и Одессе развернут пилотные центры массовой вакцинации. Фото: Reuters

29 мая 2021 года пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса откроют во Львове и Одессе.

Во Львове центр будет на базе стадиона "Арена Львов". В Одессе - на базе стадиона Одесской юридической академии, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"Эти центры будут работать в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

На вакцинацию будут приглашать телефонным звонком. Приоритет будут предоставлять пожилым людям.

Вакцину нельзя будет выбрать. С 29 мая будут использовать препарат CoronaVac от Sinovac Biotech.

"Пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах", - говорится в сообщении.

В субботу, 29 мая, будут вакцинировать от коронавируса киевлян, которые находятся в листе ожидания приложении "Дія". Прививки будут делать на базе Международного выставочного центра. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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28
мая

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