Еще семеро россиян пополнили "черный список" деятелей культуры

Еще семь российских деятелей культуры попали в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

"Черный список" Министерство культуры и информационной политики обновило по представлению СБУ, говорится на сайте Минкульта.

В список вошли: российский режиссер Максим Бриус, продюсер и сценарист Генрих Кен, продюсер Сергей Щеглов, актер Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян.

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По состоянию на 20 октября, в перечне находится 213 российских культурных деятелей.

Наличие лица в перечне Минкульта означает, что на территории Украины запрещено демонстрировать выступления или фильмы с его участием.

Министерство культуры и информационной политики Украины во второй раз внесло российского артиста Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Информация есть на сайте ведомства.

15 сентября в списке появился Моргенштерн Алишер Тагирович. Ранее Минкульт вносил Валеева Алишера Тагирович, которому въезд в Украину запретили с 29 апреля этого года.