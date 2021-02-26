Еще одну услугу украинцы смогут получить через интернет

Минюст запустил возможность подать заявление на бракосочетание через интернет.

Это можно сделать через портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

Через интернет есть возможность выбрать дату, время церемонии и отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, где зарегистрируют брак.

На портале есть возможность оплатить государственную пошлину и платные услуги для молодоженов. Можно заполнить заявление, добавить квитанцию ​​об уплате и отсканированные паспорта молодоженов, или документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака.

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"Важно помнить. В случае, если заявление не было подписано электронной цифровой подписью, молодоженам необходимо не позднее 3 рабочих дней после получения уведомления о результатах ее рассмотрения обратиться лично в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для подписания заявления, сформированного на основании обращения и предъявления оригиналов необходимых документов", - говорится в сообщении.

Автор: Министерство юстиции Украины Подать заявление на регистрацию брака можно через интернет

Количество пользователей украинского электронного сервиса государственных услуг приложения "Дія 2.0" приблизилась к 4 млн. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.