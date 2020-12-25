Еще одна страна подтвердила наличие нового штамма Covid-19

В Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса у людей, прибывших из Великобритании.
Всех зараженных новым типом коронавируса отправили на самоизоляцию, сообщает The Japan Times.
Медицинская служба пока устанавливает список возможных контактных лиц этих людей.
Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 209,9 тысячи случаев Covid-19, включая 3015 летальных.
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Напомним, 14 декабря власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант коронавируса - SARS-CoV-2.
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