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пятница, 25 декабря 2020 23:31

Еще одна страна подтвердила наличие нового штамма Covid-19

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Еще одна страна подтвердила наличие нового штамма Covid-19
В Японии нашли новый штамм коронавируса. Фото: Reuters

В Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса у людей, прибывших из Великобритании.

Всех зараженных новым типом коронавируса отправили на самоизоляцию, сообщает The Japan Times.

Медицинская служба пока устанавливает список возможных контактных лиц этих людей.

Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 209,9 тысячи случаев Covid-19, включая 3015 летальных.

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Напомним, 14 декабря власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант коронавируса - SARS-CoV-2.

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