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суббота, 17 июля 2021 18:09

Еще одна страна открывает границы для украинцев

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Еще одна страна открывает границы для украинцев
14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тыс. человек. Фото: pixabay.com

Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 19 июля разрешили въезд в Эстонию. В том числе в туристических целях.

Обновленные правила въезда будут действовать до 25 июля, сообщает МИД Эстонии.

"По прибытию в страну украинцам не нужно будет сдавать тест на коронавирус и соблюдать 10-дневный карантин", - говорится в сообщении.

В списке стран рядом с Украиной оказались США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Сербия и другие. В то же время 14-дневный уровень инфицирования не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тыс. человек.

В "красный" список стран попали Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия и Великобритания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция обновила правила въезда для украинских туристов

С 17 июля Дания открыла границы для украинцев. Въезд в страну возможен со свежим отрицательным тестом на коронавирус и тестом по прибытию. Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

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Дата
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