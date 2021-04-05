Еще одна область усиливает карантин

В Хмельницкой области будут действовать ограничения красной зоны. Фото: Reuters

С 7 апреля на территории области начнут действовать ограничения красной зоны.

До 18 апреля на территории области запретили работу заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос. Закрыли ТРЦ, сообщает Хмельницкая ОГА.

Работу магазинов и рынков позволили лишь тогда, когда не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений.

Позволили работу финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

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Запретили работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и непродовольственных рынков.

В офисах Киева с 5 апреля будут проходить проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют на 34 тыс. грн.