Еще одна область приблизилась к красной зоне

Винницкая область по показателям количества новых Covid-случаев и госпитализаций приблизилась к красной зоне.

Эти показатели в Винницкой области превышены три дня подряд, свидетельствуют данные Минздрава.

"По состоянию на 12 ноября в оранжевой зоне - Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская и Черновицкая области", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua Желтую зону карантина сократили на одну область

Из желтой зоны сегодня вышла Тернопольская область. Теперь там только два региона - Закарпатская и Кировоградская области.

Красными остаются Киев и еще 17 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области.

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11 ноября в Украине обнаружили 24 058 новых случаев Covid-19. Среди больных 1616 детей и 468 медработников. 4318 человек были госпитализированы. 21 941 человек выздоровел. Произошло 750 летальных исходов. 279 136 человек были вакцинированы.