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Еще одна область пополняет красную зону

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Еще одна область пополняет красную зону
Винницкая область с 18 ноября переходит в красную карантинную зону. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Винницкая область переходит в красную карантинную зону.

Красный уровень эпидемической опасности на территории области будет установлен с 00.00 18 ноября. Такое решение сегодня, 15 ноября, приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Красный уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.

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Запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

По состоянию на 15 ноября в Украине "красные" Киев и 17 регионов – Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Черкасская и Волынская области.

Кировоградская и Тернопольская области - в октябре. В остальном установлен оранжевый уровень эпиднебезопасности.

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Дата
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