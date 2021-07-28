Еще одна европейская страна открыла границы для вакцинированных украинцев

Люксембург открывается для туристов. Фото: РБК

Гражданам Украины будет разрешен въезд в Люксембург.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. +1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза ", - в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Перед посадкой в ​​самолет, будут требовать представить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

На сегодня признана вакцинация, проведенная вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson and Moderna. Лицо считается полностью вакцинироваными, когда истек срок в 14 дней с даты полного курса вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 тыс. и без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих на крестный ход

Правительство Португалии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Въезд украинцев на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23 ч. 59 мин. 8 августа.