Еще один город усиливает карантинные ограничения

В Николаеве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и заведениях торговли. Фото: pixabay.com

В Николаеве усиливают карантинные требования и увеличивают количество коек для больных коронавирусом. С 17 марта учеников внешкольных и общеобразовательных учреждений переводят на дистанционное обучение.

С 22 марта школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля, сообщает Николаевский горсовет. Руководителям высших учебных заведений предлагают перенести начало обучения на 10:00, дабы уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик.

"16 марта во время внеочередного заседания горкомиссии по вопросам ТЭБ усилили карантинные меры в связи с осложнением эпидситуации. Приняли решение о введении 95 дополнительных коек для больных коронавирусом в медучреждения города", - говорится в сообщении.

Новые кровати появятся в больницах №3 и №5, а также в роддоме №1.

В Николаеве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте и заведениях торговли. Поставили задачу актуализировать перечень работников критической инфраструктуры для подготовки пропусков в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС не сможет поделиться с Украиной остатками Covid-вакцин

За последние сутки в Украине обнаружили 9642 новых больных коронавирусом. Из них детей - 474, медработников - 313. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 477 190 украинцев. Умерли 28 697 пациентов. В Николаевской области за последние сутки обнаружили 416 случаев инфицирования.