Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины

14 российских актеров оказались в "черном списке" Украины. Фото: cultua.info

Черный список Министерства культуры и информационной политики пополнился 14 российскими актерами, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В список вошли: Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петиция о запрете гастролеров из РФ за неделю набрала более половины нужных голосов

По состоянию на 21 октября в перечне невъездных в Украину находится 227 культурных деятелей из РФ. На территории Украины также запрещено демонстрировать выступления или фильмы с их участием.

"По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений о расширении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информацию на сайте будут обновлять", - отметили в Минкульте.

Накануне Минкульт добавил в упомянутый список семь продюсеров, актеров и операторов из России.