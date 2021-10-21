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четверг, 21 октября 2021 12:42

Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины

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Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины
14 российских актеров оказались в "черном списке" Украины. Фото: cultua.info

Черный список Министерства культуры и информационной политики пополнился 14 российскими актерами, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В список вошли: Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

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По состоянию на 21 октября в перечне невъездных в Украину находится 227 культурных деятелей из РФ. На территории Украины также запрещено демонстрировать выступления или фильмы с их участием.

"По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений о расширении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информацию на сайте будут обновлять", - отметили в Минкульте.

Накануне Минкульт добавил в упомянутый список семь продюсеров, актеров и операторов из России.

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