ЕС планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса уже в декабре

ЕС хочет зарегистрировать вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в Европе в декабре этого года или в начале следующего года.

Последние новости о разработках вакцины "вселяют большой оптимизм", соответствующее обращение выложил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Еврокомиссия уже заключила рамочные соглашения о поставках вакцины с рядом производителей, в частности с фармкомпанией BioNTech-Pfizer.

"Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года", - сообщила канцлер.

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Напомним, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. В рамках этого механизма Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.