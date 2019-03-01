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пятница, 01 марта 2019 12:10

Епифаний жестко высказался о геях

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Епифаний жестко высказался о геях
ПЦУ была создана 15 декабря 2018-го на Объединительном соборе в Киеве. Предстоятелем избрали представителя Киевского патриархата - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. ФОТО: ТСН

Православная церковь Украины не позволяет геям, лесбиянкам, трансгендерам и другим представителям ЛГБТ участвовать в таинствах, в частности не допускает к причастию.

Об этом заявил митрополит Епифаний. "Мы базируемся на основах Священного Писания, где четко говорится о том, что это является грехом. И мы не можем как церковь назвать это добром. Если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", - рассказал он в интервью BBC Украина.

По его словам, образ жизни ЛГБТ "несовместим с христианскими взглядами" и в этом вопросе позиция Украинской православной церкви и Всеукраинского совета церквей непоколебима.

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Папа Франциск в разговоре с гомосексуалистом, который стал жертвой сексуальных домогательств священника, сказал, что геев создал Бог и он любит их такими, какие они есть.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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