Епифаний сказал, надо ли идти на Пасху в церковь

Епифаний посоветовал придерживаться карантинных ограничений и беречь здоровье близких. Фото: ПЦУ

Православная церковь Украины советует самостоятельно решить, идти ли на службу в церковь.

"Присутствовать в храме, прийти только на освящение или присоединиться к молитве во время трансляции - верные определяться сами, зная собственные обстоятельства и общие карантинные правила. Мы же призываем всех быть ответственными в отношении собственного здоровья и здоровья близких", - заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает "Українська правда".

Церковь обеспечит трансляцию богослужения. Его можно посмотреть на странице ПЦУ в Facebook, YouТube и по телевизору.

ПЦУ и УГКЦ не будут закрывать храмы на Пасху даже в красных зонах. Службы будут вести все здоровые священники. У них не будут проверять наличие прививки от коронавируса.

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Еду будут освящать во дворах церквей 1 и 2 мая, в течение целого дня.

"Суспільне" покажет Пасхальные богослужения 1 и 2 мая из Златоверхого собора и Патриаршего собора УГКЦ. 1 мая в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Воскресения Христова.