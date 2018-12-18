Епифаний развеял слухи о зависимости УПЦ от Константинополя

Митрополит Епифаний служит первую Литургию. Фото: Корреспондент.net

После получения Томоса об автокефалии Православная церковь Украины будет самоуправляемой и не будет зависеть от Константинополя

"Неправда, что Украинская церковь будет в подчинении Константинополя. После избрания нового предстоятеля, его имя, то есть, мое имя уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее, пятнадцатое место в диптихе, а это означает, что мы будем независимой полноценной автокефальной церковью.

Константинополь, как мать-церковь, способствует и помогает нам, Украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем после вручение Томоса мы будем самоуправляемой, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно, принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви. Поэтому сейчас нельзя вести и речи о том, что мы будем зависимы от Константинополя" – сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, выступая на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Он подчеркнул, что из благодарности за помощь в обретении автокефалии Православная церковь Украины будет духовно поддерживать отношения с матерью-церковью и Вселенским патриархом.

15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали Единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.