Епифаний рассказал о конфликте с Филаретом

Митрополит Епифаний рассказал о конфликте с патриархом Филаретом. Фото - Зеркало недели

Митрополит Епифаний уверен, что конфликт с патриархом Филаретом связан с тем, что он хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.

После Объединительного собора и получения томоса между ними произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, передает Новое время.

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"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром, одним акционером хочет быть одна определенная фигура. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - добавил митрополит.

Он подчеркнул, что так называемыми акционерами томоса является не какое-то определенное лицо, а украинцы.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не был знаком с содержанием томоса до его получения. Это и является причиной, почему он не принимает томос.