Электронные паспорта приравняют к обычным: назвали дату

В Украине 23 августа все электронные паспорта автоматически приривняються к бумажным и пластиковых. Электронные паспорта обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине - как государственные, так и частные.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 13 августа на телеканале ICTV.

- Мы станем первой страной в мире, которая это сделала, - подчеркнул министр.

Государственные услуги после 23 августа должны предоставляться также и в электронные форме.

"Украина очень молодая, поэтому мы гибко и быстро принимаем решения. Другие государства - более консервативны. Им нужно больше времени на это. Но по электронным документам будущее. Сейчас у нас 11-12 млн пользователей. И это чуть больше чем за год. Это очень мощные цифры. В общем государственными услугами онлайн украинцы начали пользоваться в четыре раза больше ", - рассказал Федоров.

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Мобильным приложением "Дія" пользуется 6 млн человек. Еще почти 6 млн - веб-порталом.

Законопроект, который приравнивает е-паспорта в бумажных, Верховная Рада приняла 30 марта 2021. За проголосовали 302 нардепа. 15 апреля Президент Зеленский подписал закон о легализации электронных паспортов. Документ на законодательном уровне устанавливает использования электронного паспорта для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или поездом, во время финансовых операций, получения различных услуг и тому подобное. Воспользоваться электронным паспортом могут владельцы ID-карточек или иностранных биометрических паспортов