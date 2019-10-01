Электорат Зеленского разделен так же, как позиция всего народа - Бекешкина

Ирина Бекешкина: Пока ни Зеленский, ни парламент не принимали категорических решений, которые делили бы Украину. Важно, на каких условиях они согласятся на мир в Донбассе. Фото: Сергей Старостенко

То, что впервые кандидат в президенты победил и на западе, и на востоке не стоит называть социальным изломом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Порошенко имел достаточно однородный электорат - условно прозападный. Так же консолидированные были избиратели Бойко. А вот электорат Зеленского разделен так же, как позиция всего народа. Так, среди всего населения членство Украины в НАТО поддерживают 47%, 31% - за внеблоковый статус, и среди избирателей партии "Слуга народа" примерно такое же распределение: 44% - за членство в НАТО и 31% - за внеблоковый статус. Сравним с электоратом "Европейской солидарности", где членство в НАТО поддерживают 85% и только 6% - за внеблоковый статус. И наоборот, среди избирателей "Оппозиционной платформы "за жизнь" 67% выступают за внеблоковый статус и лишь 5% - за НАТО", - объясняет експертка.

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Электорат Зеленского большой и неоднородной, заключает она.

"Имеет различные представления и ожидания. Эти люди объединились на фоне своего негативного отношения к прежней политической элите.

Пока ни Зеленский, ни парламент не принимали категорических решений, которые делили бы Украину. Важно, на каких условиях они согласятся на мир в Донбассе", - добавляет Ирина Бекешкина.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.