Эксперт: свадебный фотограф, который победил владельца завода - самая большая ирония нашей политики

Олег Саакян: на выборах выбирали идею наказания старых политиков. Голосовали не за фамилии, а против них. Фото: Тарас Подолян

Выборы были предсказуемы, но удивили две вещи. Первая - бессодержательность парламентской кампании и результаты мажоритарки.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"О кампании - через год ничего о ней уже не вспомнится. С президентской - наоборот. Как комические вещи - анализы и стадион, так и трагикомические. Президентская была очень эмоциональной. Общество воспринимало парламентскую кампанию, как второстепенную. К тому же, это лето. Часть людей выпала из политического процесса.

Эти выборы прошли по повестке дня, навязанной президентской кампанией. Политтехнологи Зеленского вложили ее в очень емкую фразу: "сделаем их". Это запрос наказания старой элиты. На то, чтобы безнаказанных в Украине не было. Чтобы никто не мог украсть у людей. Это бунт против тех, кто захватил украинскую власть, держал ее десятилетиями, обманывал, разочаровывал надежды общества", - объясняет эксперт.

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По его словам, на мажоритарных округах "Слуга народа" набрала неожиданно много - 130 мест в парламенте.

"Люди голосовали не только за бренд. Проигрыш Сергея Лещенко в Киеве четко показывает, что только за зеленые цвета люди не отдавали голоса. Выбирали идею наказания старых политиков. Не за фамилии, а против них. Поэтому и не сработала гречка.

Завершено люстрацию старых политиков 2014-го. Свадебный фотограф (Сергей Штепа, 29 лет, победил в 77-м округе Запорожской области от "Слуги народа". - Gazeta.ua), который побеждает владельцев "заводов-параходов" - это крупнейшая ирония украинской политики, которой можно проиллюстрировать эти выборы", - добавляет политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.