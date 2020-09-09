Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества

Александр Хара: Война идет не за язык или веру, а за независимость. Фото: Тарас Подолян

Президент Зеленский и руководитель его Офиса Ермак пытаются найти компромиссные фигуры для переговоров. Поэтому в ТГК привлекли Лонида Кравчука и Витольда Фокина.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара.

"Реакция украинцев была однозначна. Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества. Могут быть громоотводом для Зеленского. Мол, это не наша позиция, а личные взгляды конкретных лиц. Хотя именно президент формирует внешнюю политику и политику безопасности", - считает эксперт.

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Когда компромиссом является наша смерть, он неприемлем, отмечает он.

"Война идет не за язык или веру, а за независимость. Конфликт может прекратиться, когда одна из сторон сдается, когда агрессор не имеет ресурсов продолжать наступление или когда цена агрессии становится для него слишком высокой. Последний - единственный вариант для Украины. Сдаться - значит потерять будущее", - добавляет Александр Хара.

Полное интервью с Александром Харой читайте в журнале "Країна".

Чтобы прекратить войну, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса, заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин.