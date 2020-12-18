Эксперт по плохим дорогам Рауль Чилачава проверил, как за год изменилась трасса Кропивницкий – Кривой Рог

Во втором эпизоде проекта "Самые плохие дороги в Украине. Аудит "Великого Будівництва" видеоблоггер Рауль Чилачава, который уже длительное время инспектирует состояние дорог в Украине, проехал по дороге национального значения Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог – Запорожье от Кропивницкого до Кривого Рога и показал, насколько трасса изменилась за год.

"Ровно год назад мы путешествовали по этому отрезку дороги. Там тогда реально можно было потерять и подвеску, и автомобиль", - сказал Чилачава в начале маршрута.

Увиденное впечатлило блоггера: "Дорожным покрытием я доволен. Строят отбойники, облагораживают обочину, есть ливневки. Первые 20 км – это не европейский автобан, но качественная европейская дорога какого-нибудь местного значения".

Спустя 20 км картина не изменилась, на пути автомобиля Чилачавы по-прежнему был новый асфальт.

"Украина – очень красивая страна. И теперь, когда появляются качественные дороги, эту самую красоту можно наконец-то рассмотреть. Потому что раньше вы были сосредоточены только на выживании. И вот эта новая инфраструктура с красивыми дорогами, с правильной разметкой, эту красоту оттеняет и усиливает. Очень красиво, очень здорово", - комментирует он.

Для чистоты эксперимента Чилачава свернул с трассы и повторил прошлогодний маршрут, чтобы проверить состояние самого разрушенного участка в районе Петрово. На этом направлении картина мало изменилась, хотя и здесь Чилачаве попались участки с новым асфальтом.

"Да, безусловно, остается вопрос, как долго она протянет, - оценил увиденное блоггер. - Но, как по мне, если здесь не будут ездить какие-то грандиозные огромные фуры, а будут передвигаться просто местные жители, то эта дорога простоит здесь вечно. И это точно в тысячу раз лучше чем то, что было здесь раньше".

Проехав по все еще не обновленному участку, Чилачава вернулся на восстановленную трассу и показал, как бы протекала его поездка, если бы он не отклонился от маршрута.

"По итогам первых двух эпизодов я готов сделать вывод о том, что дороги у нас появились. Осталось теперь построить города, в которые хотелось бы ехать по этим дорогам", - сказал Чилачава в финале второго эпизода.

Напомним, недавно сообщалось, что трассу Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог – Запорожье в Кировоградской и Днепропетровской областях в ходе "Великого Будівництва" в 2020 году восстановили на протяжении 103 км.