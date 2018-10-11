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воскресенье, 14 октября 2018 20:03

Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера

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Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Алексей Ковжун: Нужно прекратить ждать, пока кто-то придет Фото: Сергей Старостенко

В Украине нет нового лидера, потому что люди в отчаянии.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Алексей Ковжун.

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"То, что общество серьезно рассматривает Вакарчука и Зеленского, свидетельствует об общем отчаянии. Люди хотят, чтобы пришел мессия. Будто бы есть запрос на сильную руку и порядок. Но никто не хочет заходить в интернет по паспорту или за две недели подавать заявку, чтобы выйти на площадь с плакатом "Коля - дурак". Просто пусть кто-то придет и наведет порядок, а меня не трогайте. Кто-то должен победить на президентских выборах. Каждый украинец знает фамилию человека, который победит. Правда не знает, какая именно это фамилия. Надо перестать ждать, пока кто-то придет и наведет порядок . Дед Мороз умер, а марсиане не прилетели. Поэтому все должны делать сами. У нас прекрасно работает пинковая демократия. Надо сначала пнуть хорошенько - и система заработает ", - говорит Ковжун.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Страна" от 11 октября.

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