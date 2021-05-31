Эксперт объяснил, почему ЕС помогает Терехову на выборах мэра Харькова

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И.о. мэра Харькова Игорю Терехову на досрочных выборах мэра активно помогает политическая сила "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. И этот союз уже заметен невооруженным глазом

Об этом в блоге "Петр Алексеевич вступил в борьбу за "наследство Кернеса" на сайте "Цензор.НЕТ" написал политический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, "ЕС" в Харькове проявила активность, первой из партий "проевропейского" спектра заявив, что "зовет все проукраинские партии договариваться с ней о едином кандидате в мэры". Но заявленные "ЕС" переговоры, отмечает эксперт, просто заглохли. После "впечатляющего" заявления в духе "решили продолжить договариваться" больше от них ничего не слышно.

Поиски единого кандидата "ЕС", по мнению Гаврилечко, "вполне могут оказаться намеренной имитацией процесса, чтобы его монополизировать. Главную роль в нем играет "Европейская солидарность". А у ее харьковской организации с и.о. городского головы Харькова Игоря Терехова уже давно сложились "теплые" и взаимовыгодные отношения. В декабре фракция "ЕС" в городском совете поддержала кандидатуру Терехова на должность секретаря горсовета. Фактически, вступила в его большинство. И получила себе в руководство три постоянных комиссии. На сессиях депутаты "ЕС" стабильно голосуют за предложения Терехова. Что и неудивительно".

"Связь Терехова с руководством "Евросолидарности" установилась еще во времена президентства Виктора Ющенко. Игорь Терехов в 2006 году выдвигался в Верховную Раду от "Нашей Украины", а потом стал замом Арсена Авакова, в то время главы Харьковской облгосадминистрации. Так что контакты с кругами, близкими к Петру Порошенко, у Терехова должны быть давние", - написал эксперт.

"Теоретически, все это не исключает появления единого кандидата от демократических сил. Но на прошлогодних выборах в Харькове все проевропейские кандидаты суммарно набрали около 13 процентов голосов. Не более того светит и единому кандидату. Но эти голоса могут помочь Игорю Терехову во втором туре, если их удастся переориентировать на него. Ведь Петру Алексеевичу, очевидно, главное Терехова любыми правдами и неправдами поддержать в борьбе за "наследство Кернеса", - считает Гаврилечко.

"При том, что для Терехова старается Порошенко, и.о. мэра пытаются позиционировать перед Офисом президента как самого удобного для центральной власти кандидата. Терехов рассчитывает разыграть комбинацию в духе Геннадия Кернеса, который умело "продавал" себя как удобного для Порошенко. Геннадий Адольфович дружил с Администрацией Порошенко, и в то же время Кернес был в альянсе с "Самопомощью" в горсовете. Но то Кернес. А "хитрость" Терехова, когда он дружит с оппонентом Зеленского Порошенко, уже заметна невооруженным глазом", - подытожил эксперт.

Напомним, выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. После смерти Геннадия Кернеса обязанности городского головы Харькова временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.