Эксперт объяснил, что возмутило россиян в Белой книге украинской разведки

Украинская внешняя разведка в своем информационном бюллетене четко назвала своего главного врага - Российскую Федерацию. Фото: Facebook

После публикации 24 января Службой внешней разведки Украины информационного бюллетеня, т.н. "Белой книги", реакция в России была незамедлительной.

По этому поводу высказались в РФ практически все, начиная от депутатов Госдумы, заканчивая какими-то весьма странными и, мягко говоря, чудаковатыми экспертами маловразумительных государственных и негосударственных российских организаций. Как оказалось, на самом деле, там весьма внимательно отслеживают, что и как выходит из недр украинской разведки. Пишет на своей странице в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

Что же, главным образом, так "возбудило" российскую политико-медийную и экспертную "тусовку" в Белой книге украинской СВР?

"Украинская внешняя разведка в своём информационном бюллетене чётко и недвусмысленно назвала своего главного и фундаментального врага - Российскую Федерацию и ныне правящие в ней властные элиты", - пишет эксперт.

По его мнению, "особенно "вставило" российских читателей Белой книги украинской разведки тот факт, что вступительное слово к этому бюллетеню написал президент Зеленский, а сама оценка внешних угроз Украине её разведкой фактически чётко и ясно вскрывает основную подоплёку нынешней стратегии РФ и её основных элементов, касаемо её агрессии против Украины.

Более того, не менее чётко и ясно Белая книга СВР Украины поясняет цели и задачи, которые преследует нынешняя РФ, осуществляя агрессивные действия против нашей страны".

Кроме этого, "практически каждый вывод, каждую оценку внешних угроз для Украины и других положений Белой книги украинской СВР российское медийно-экспертное сообщество, напрямую аффилированное с тамошними специальными службами (а значит и с основными правящими там кланами), потому как других там не терпят и не держат, "обсудило" и "обложило нехорошими оценками" и вообще "восприняло в штыки".

"Согласитесь, агрессивному ублюдку не совсем приятно слышать от своей жертвы о том, что он... "таки на самом деле" агрессивный ублюдок", - резюмирует Машовец.

К своему профессиональному празднику, который отмечается 24 января, Служба внешней разведки Украины подготовила информационный бюллетень "Белая книга" - оценка основных внешних угроз национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах, в частности в сфере кибербезопасности, их тенденций и динамики развития. При этом особое внимание уделено основной стране - источнику угроз - Российской Федерации.