Эксперт назвал страны, которые помогают Украине военным оборудованием

Эксперт рассказал, кто помогает Украине оружием и военным оборудованием. Фото: Polit:

Сегодня Украина получает военную помощь от многих стран Европы, Америки, США и даже Турции.

Кроме вооружения, нашей стране также поставляют комплексы связи, сырьевую базу, оборудование для изготовления боеприпасов. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Згурец, передает "Сегодня".

"Это американцы, когда мы говорим о связи и радарах. Турция – связь, некоторое оборудование для использования боеприпасов, элементная база, сырьевая база. Польша и ограниченно Болгария, когда говорим о боеприпасах и компонентных элементах. Страны Балтии – поставки боеприпасов. Канада – от стрелкового оружия до создания боеприпасных мощностей в Украине. Это весь перечень стран, на которые может опираться Украина", – говорит Згурец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский

Украина получит $ 200 млн от Министерства обороны США. Решение принято в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства.