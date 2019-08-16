Экс-губернатора оштрафовали за неправильную парковку

15 августа бывшего председателя Львовской области и нардепа от партии "Европейская солидарность" Олега Синютку оштрафовали.
В Ивано-Франковске он нарушил ПДД, сообщает Zaxid.net.
Синютка припарковал свое авто в зоне знака "Остановка и стоянка запрещена". К нему подъехали велопатрульные и выписали штраф. Олег Синютка без споров заплатил 255 грн.
Затем бывший председатель ЛОГА возразил, что вчера вечером был в Ивано-Франковске. Сказал, что 15 августа он находился в Киеве.
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В пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковска сначала заявили, что патрульные таки оштрафовали Олега Синютку. Впоследствии заявили, что патрульные не проверяли, кем является оштрафованный.
Олег Синютка, председатель Львовской облгосадминистрации рассказал о мотивах своей отставки. О ней объявил 22 апреля, объяснение дал телеканала "112 Украина".
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