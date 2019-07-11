Экс-депутат Госдумы РФ рассказал о судьбе Крыма и Донбасса

Илья Пономарев: "Путин не вернет Крым, но уйдет из Донбасса". Фото: ЕП

Президент РФ Владимир Путин не вернет Крым Украине ни при каких условиях.

"Вопрос Крыма для него (Путина - ред.) - вопрос принципа. Пока он в Кремле, это не изменится. Крым будет возвращен через труп Путина", сказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарьов на телеканале ATR.

Однако, по словам Пономарева, Россия может уйти из Донбасса.

"Донбасс для Путина - это чемодан без ручки. Ему нужно сохранить лицо любым способом, чтобы говорить гражданам РФ, там нам поставили определенную задачу, мы ее выполнили: русский язык и что-то еще, то есть - мы победили. Россия может уйти из Донбасса, а Крым она не вернет, пока Путин в Кремле", - пояснил экс-депутат Госдумы РФ.

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Илья Пономарев - единственный депутат Госдумы РФ, который в марта 2014 проголосовал против присоединения Крыма к России. Несколько лет назад Госдума России досрочно лишила его депутатской неприкосновенности.