Экономика должна расти на 5-7 процентов в течение пяти-семи лет

Игорь Бураковский: экономический рост зависит не только от внутренней мощи, но и от мировой конъюнктуры. Фото: Тарас Подолян

Экономика растет, когда снимают ограничения на бизнес, внедряют масштабные экономические реформы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Но рост зависит не только от внутренней мощи, но и от мировой конъюнктуры. Если будет мировой кризис и наши товары не будут покупать за рубежом, у нас будет спад", - объясняет эксперт.

Сейчас растем на 3 процента Это - низкий показатель, считает Игорь Бураковский.

"Чтобы украинцы почувствовали реальные изменения, должно быть хотя бы 5-7 процентов в течение пяти-семи лет. Для этого государство должно стимулировать развитие бизнеса и активно интегрироваться в мировое хозяйство. Надо привлекать иностранные инвестиции, интегрироваться в мировые цепи создания стоимости в качестве аутсорсинговых площадок (передача компанией части ее задач или процессов сторонним исполнителям. - Gazeta.ua)", - говорит он.



Эксперт отмечает, что нужно сокращать период внедрения любой идеи в жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо отделить политику", - рассказали, как можем достичь энергонезависимости

"Ключевой инструмент современной конкуренции не в том, чтобы изобрести новую теорему Пифагора, а чтобы как можно скорее внедрить ее в условный айфон. Идеи стареют очень быстро. Поэтому нужно создать хорошие условия для развития стартапов", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.