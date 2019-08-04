"Его мучают, это пытка" - правозащитник призвали Россию оказать медицинскую помощь Бекиров

Эдем Бекиров требует немедленной медицинской помощи. Фото: Радио Свобода

Активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали в оккупированном Крыму, нуждается в срочной медицинской помощи.

Бекиров находится под незаконным арестом в течение восьми месяцев. Об этом заявила организация Human Rights Watch.

"Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста, Эдема Бекирова, 58 лет, в больницу для обследования и лечения", - говорится в обращении.

Адвокат Бекирова рассказал правозащитникам, что его подзащитный находится в критическом состоянии.

"Его мучают, это пытка. Мы уже шесть месяцев говорим о его здоровье, но ничего не делается", - отметил Валиляев.

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Организация HRW отмечает, что Бекиров болен и нуждается в срочной медицинской помощи.

"Эдем Бекиров тяжело болен, и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью. Он должен быть в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", - рассказала старший научный сотрудник Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.

В крымскотатарского активиста Эдема Бекирова критически ухудшилось состояние здоровья. У него появились приступы удушья и кашля с кровью.