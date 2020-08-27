Египет планирует возобновить культурный туризм

В октябре возобновят круизы по Нилу. Фото: pexels.com

С 1 сентября в Египте разрешат посещать музеи и археологические памятники, включая пирамиды Гизы и храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. Также снимут ограничения на поездки между провинциями и городами для египтян и иностранцев.

Об этом сообщает Cairoscene.

В целях профилактики распространения коронавируса культурные объекты будут работать не на 100%. Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, а в пирамиды будут пускать по 10-15 человек. До 31 октября власти Египта объявили о снижении стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50%.

Также установили новые правила обслуживания туристических групп. Количество экскурсантов должно быть до 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции.

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Культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены с начала августа. Проводили только так называемые виртуальные туры. Туристов не выпускали за пределы курортных зон.