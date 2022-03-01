Едут защищать Украину: 80 тысяч украинцев с начала войны вернулись в страну

В Украину после 24 февраля из-за границы вернулись 80 тысяч граждан. Подавляющее большинство из которых – мужчины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Украинские граждане, работающие или временно проживающие за границей, возвращаются на Родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, они пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и сил территориальной обороны.

Россия в 4:00 24 февраля утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.